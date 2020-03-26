برشلونة يقرر الاقتطاع من رواتب لاعبيه رغم عدم التوصل لاتفاق معهم

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن نادي برشلونة الإسباني قرر الاقتطاع من رواتب لاعبين وأطره التقنية في جميع الأنواع الرياضية بنسبة 70 في المائة خلال فترة التوقف الحالي وبداية من 19 آذار/ مارس الحالي وحتى نهاية فترة الطوارئ في إسبانيا.

وحسب الصحيفة ففكرة إدارة برشلونة أن يطبق قرارات الحكومة الإسبانية بشأن فترة بطالة مؤقتة في ظل الأزمة الحالية والتي أثرت اقتصاديا على الفريق حيث تراجعت إيراداته بفعل إقفال متاجره ومتحفه وملعب الكامب نو وغياب المباريات.

ويهم الاقتطاع رواتب اللاعبين الأساسية وليس الحوافز أو المكافآت التي تبقى على حالها دون تغيير، وقررت الإدارة تطبيقه رغم عدم الاتفاق مع اللاعبين.

وتفاوض برشلونة مع لاعبيه حول فكرة اقتطاع رواتبهم بنسبة 70 في المائة بسبب الأزمة وهو القرار الذي تم رفضه من طرف قادة الفريق ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو، قبل أن تذكر تقارير إعلامية أن انقساما في غرف الملابس بسبب الموضوع قد حدث بين اللاعبين بين من وافقوا على المقترح وبين الرافضين.

ولا يرفض لاعبو برشلونة فكرة تقليص رواتبهم لكنهم يختلفون مع الإدارة حول النسبة حيث اقترحوا اقتطاعا بنسبة 30 في المائة مع شرط تخصيصها لتأدية أجور العاملين في النادي فيما اقترحت الإدارة نسبة 70%.