‬ريال مدريد يعلن تحويل ملعب سانتياغو برنابيو إلى مركز تخزين المعدات الطبية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة في البلاد، أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية؛ في إطار مكافحة إسبانيا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ريال مدريد في بيان: ”بفضل التعاون الوثيق بين هذين الكيانين، سيكون ملعب سانتياغو برنابيو مكانا مؤهلا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة الجائحة“.

وأضاف: ”سيتم تسليم جميع المعدات إلى السلطات الصحية الإسبانية، بحيث يمكن استخدامها تحت إشراف الحكومة على النحو الأمثل والأكثر فاعلية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد“.

واختتم: ”سيوفر النادي للمؤسسات والشركات، خاصة ذات الصلة بالرياضة، إمكانية إرسال تبرعات مالية أو عينية تطلبها وزارة الصحة“.

El @RealMadrid y el @deportegob impulsan un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Santiago Bernabéu.#EsteVirusLoParamosUnidos | #YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/7cKRQOKTEI — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 26, 2020

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات جراء الفيروس، حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000، وبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 56 ألف حالة.

ومن المتوقع تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام، أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء،أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى، مطلع الأسبوع المقبل.