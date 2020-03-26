برشلونة يكتشف أول حالتين مصابتين بفيروس ”كورونا“ في النادي

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة الإسباني اكتشف أول حالتي إصابة بفيروس ”كورونا“ المطور في أركان النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الإصابة الأولى تتعلق برئيس الخدمات الطبية رامون كانال، أما الحالة الإيجابية الثانية بفيروس ”كورونا“ فأصابت طبيب فريق كرة اليد في برشلونة، جوسيب أنطوني غوتيريز.

وأكدت ”سبورت“ المقربة من إدارة برشلونة أنه تم نقل كانال وغوتيريز إلى المستشفى، حيث يخضعان حاليا للعلاج الطبي.

وأضافت: ”من حسن الحظ، فإن نجوم الفريق الكروي في حالة عزل صحي حاليا، ولا يحضرون إلى مقر نادي برشلونة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، حيث يقوم جميع اللاعبين بأداء التدريبات البدنية في المنزل“.

وتابعت: ”من المقرر أن يستمر جميع اللاعبين في العزل الصحي داخل منازلهم لفترة تصل إلى 4 أسابيع أخرى“.