بعدما أظهرا اهتماما به.. زيدان الجديد يختار فريقه المفضل: ريال مدريد أم برشلونة؟

كشف المهاجم الشاب ريان شرقي لاعب أوليمبك ليون الفرنسي، والملقب بزيدان الجديد، عن النادي الذي يرغب في الانتقال إليه خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود صراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الصيف المقبل، على النجم الشاب.

وكشف موقع ”ديفنسا سنترال“ أن ريان شرقي صرح بأن فريقه المفضل هو ريال مدريد، ما يعني اقترابه من ارتداء قميص الناي الملكي.

ولعب شرقي هذا الموسم 13 مباراة مع ليون، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم اللاعب، حيث قدم الملكي عرضًا لضم المهاجم صاحب الأصول الجزائرية، ودخل برشلونة على خط المفاوضات بعد تعيين كيكي سيتين مدربًا للفريق.

ووقع ليون عقدا جديدا في الموسم الماضي مع اللاعب الشباب ينتهي صيف 2022، حتى يضمن الحصول على أكبر مقابل مادي، حال قرر بيعه في المستقبل.