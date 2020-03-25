انقسام بين نجوم نادي برشلونة بسبب مقترح تخفيض الرواتب.. واجتماع عاجل لحل الأزمة

اقترح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تخفيض رواتب اللاعبين، لتعويض العجز المتوقع في إيرادات النادي الكتالوني في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

انقسام كتالوني

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن هناك انقسامًا بين نجوم البلوغرانا بشأن الموافقة على تخفيض رواتبهم خلال المرحلة المقبلة.

ويمر برشلونة بفترة حساسة، شأن معظم أندية الليغا الإسبانية، وهو ما دفع بارتوميو لمحاولة التوصل لاتفاق مع لاعبي الفريق بخصوص تخفيض قيمة رواتبهم خلال فترة التوقف.

واقترحت إدارة برشلونة تخفيض قيمة الرواتب بنسبة تصل إلى 70% وهو ما يثير جدلًا كبيرًا بين اللاعبين في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن عددًا من اللاعبين يرفض هذا المقترح ويعارضون تطبيق هذا النهج.

ولا يفهم الفريق الرافض لفكرة تخفيض الرواتب، أن يقوم رئيس النادي باللجوء إليهم، بينما يقوم بإبرام انتقالات لا جدوى منها، كما أنهم لا يتفهمون فكرة أن يقوموا بدفع الأموال بسبب الإدارة غير الجيدة للموارد في برشلونة، ولمجرد أنهم يتقاضون الرواتب الأعلى في النادي.

على الجانب الآخر، ترى مجموعة أخرى من نجوم برشلونة أن اقتراح النادي مقبول، ويجب أن يتم أخذه في الاعتبار.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن هذه المجموعة لم تعط موافقتها حتى الآن على هذا المقترح، لكنهم يطرحون بعض الأسئلة بشأن تفاصيل هذا القرار، ولديهم استعداد للموافقة على تخفيض الرواتب بشكل مؤقت.

حل وسط واجتماع حاسم

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك مجموعة أخرى ترحب بفكرة تخفيض الرواتب، إلا أنهم يتمسكون بمقترح رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا.

وبحسب إذاعة cope فقد اقترحت الرابطة أن يتم تخفيض رواتب لاعبي الليغا الإسبانية بنسبة 10% إذا لم يتم استئناف منافسات الدوري الإسباني في نهاية إبريل المقبل.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن اجتماعًا عاجلًا سيعقد بين إدارة برشلونة وقادة الفرق بالنادي، ومن بينهم ليونيل ميسي، وفيكي لوساكا قائدة فريق الكرة النسائية، وتوميك قائد فريق كرة السلة، وفيكتور توماس قائد فريق كرة اليد، بجانب ممثلين عن كل الفرق الرياضة داخل النادي الكتالوني، لمناقشة المقترح المقدم من الإدارة قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو يحتاج لاحتواء الأزمة المتوقعة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المتوقع أن تصل الأرباح التجارية للنادي إلى 374 مليون يورو، وهو ما لم يعد متاحًا في ظل الظروف الحالية.