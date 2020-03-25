أشرف حكيمي يكشف آخر تطورات مفاوضات عودته إلى ريال مدريد (فيديو)

حرص المغربي أشرف حكيمي، نجم بروسيا دورتموند، على إيضاح موقفه من العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقد إعارته الحالي مع النادي الألماني.

وانتقل حكيمي في صيف عام 2018 إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي في يونيو 2020، وأثبت خلالهما تألقه. وربطته العديد من التقارير بالعودة إلى ريال مدريد بسبب أدائه الفني الرائع ببطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير: ”رحيلي عن ريال مدريد كان أمرًا صعبًا، لكنها كانت خطوة مهمة بالتأكيد في مسيرتي الاحترافية ”.

وأضاف: ”هدفي الدائم هو الاستمرار في المشاركة بالمباريات، وإذا كان هذا متاحًا في ريال مدريد سأكون سعيدًا بالعودة إليه“.

???? ¡OJO a @AchrafHakimi! ???? "NO HE TENIDO ninguna LLAMADA del Real MADRID desde que ME FUI" Sus PALABRAS, en EXCLUSIVA en #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/N68wuQN0es — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2020

وتابع: ”لكني لم أتلق أي مكالمة هاتفية من ريال مدريد منذ رحيلي إلى دورتموند وحتى الآن“.

وعن تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا، قال: ”أقضي وقتي مع عائلتي، وأتدرب من خلال بعض الفيديوهات حتى لا أفقد لياقتي البدنية بإشراف الجهاز الفني بالنادي“.

حكيمي صاحب الـ21 عامًا، قدم أداءً جيدًا مع دورتموند هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز سبعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، خلال 33 مباراة بين مسابقتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.