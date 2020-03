أشرف حكيمي يكشف آخر تطورات مفاوضات عودته إلى ريال مدريد (فيديو)

حرص المغربي أشرف حكيمي، نجم بروسيا دورتموند، على إيضاح موقفه من العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقد إعارته الحالي مع النادي الألماني.

وانتقل حكيمي في صيف عام 2018 إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي في يونيو 2020، وأثبت خلالهما تألقه. وربطته العديد من التقارير بالعودة إلى ريال مدريد بسبب أدائه الفني الرائع ببطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير: ”رحيلي عن ريال مدريد كان أمرًا صعبًا، لكنها كانت خطوة مهمة بالتأكيد في مسيرتي الاحترافية ”.

وأضاف: ”هدفي الدائم هو الاستمرار في المشاركة بالمباريات، وإذا كان هذا متاحًا في ريال مدريد سأكون سعيدًا بالعودة إليه“.

???? ¡OJO a @AchrafHakimi! ????

"NO HE TENIDO ninguna LLAMADA del Real MADRID desde que ME FUI"

Sus PALABRAS, en EXCLUSIVA en #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/N68wuQN0es

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2020