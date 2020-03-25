زيدان يلجأ للحل الفرنسي في أزمة خط وسط ريال مدريد

يسعي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لتجديد دماء فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويركز زيدان على تدعيم خط وسط فريقه بلاعب قادر على لعب دور الارتكاز المساند خلفا للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في السنوات المقبلة.

الحل الفرنسي

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن إعجاب زين الدين زيدان باللاعبين القادمين من الدوري الفرنسي لم يعد سرا.

وقام المدرب الفرنسي بترشيح عدد من اللاعبين من الدوري الفرنسي لمراقبتهم تمهيدا لضم بعض الأسماء لتدعيم صفوف الميرينغي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأمل ريال مدريد في اكتمال سلسلة نجاحات اللاعبين الذين نشأوا من خلال البطولة الفرنسية مثل: رافاييل فاران وادين هازارد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كشافي النادي الملكي قد قاموا بمراقبة أكثر من لاعب بالدوري الفرنسي ومنهم: جوناثان ايكونيه وفيكتور أوسيمين وباكايوكو وموسى ديمبلي بجانب مورغان سانسون.

الثلاثي الأبرز

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ريان شرقي وحسام عوار لاعبي وسط ليون، وكامافينغا لاعب رين، هم أبرز المرشحين بالنسبة لزين الدين زيدان في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن كامافينغا يمتلك نزعة دفاعية أكبر إلا أنه ما زال مرشحا للانضمام لصفوف الفريق الملكي كبديل للبرازيلي كاسيميرو رغم تواجد فالفيردي في المركز ذاته.

بينما يبدو ريان شرقي لاعب ليون كحالة خاصة بعد أن حظي بإعجاب مسؤولي ريال مدريد بالكامل وليس زيدان فقط.

وخلق لاعب ليون الشاب حالة من التعاطف معه عندما أعلن عن تفضيله لريال مدريد على حساب برشلونة دون أدنى تفكير عند سؤاله عن ذلك في إحدى المقابلات الصحفية.

ومن المرجح أن يكون عوار هو صاحب الحظوظ الأقل في الانضمام لريال مدريد رغم قناعتهم بأنه لاعب مميز، إلا أنهم يركزون على الثنائي ريان شرقي وكامافينغا بصورة أكبر حتى هذه اللحظة.