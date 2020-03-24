صحيفة تكشف سر فشل نادي برشلونة في ضم مهاجم مونشنغلادباخ

بحث نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، عن مهاجم يعزز هجومه، لكنه لم يبرم أي صفقة خلال هذه الفترة، لكن صحيفة ”بيلد“ الألمانية أشارت إلى أن الحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ كان قريبا من النادي الكتالوني.

وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار، إن برشلونة عرض 50 مليون يورو على المهاجم الفرنسي الدولي الذي كان أحد اكتشافات الدوري الألماني.

وسجل بليا، ثمانية أهداف في 22 مباراة بالدوري الألماني وساعد غلادباخ في احتلال المركز الرابع في جدول البوندسليغا.

وأضافت ”بيلد“ أن العرض رفضه الجانب الألماني الذي لم يرغب في بيع بليا في منتصف الموسم، حيث كانوا يقاتلون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يتعاقد برشلونة مع أي مهاجم في يناير، لكن إصابة الأوروغواياني لويس سواريز فيما بعد دفعت النادي الكتالوني للتعاقد مع الدانماركي مارتن بريثويت من ليغانيس مقابل 18 مليون يورو، خاصة بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وخضوعه لجراحة ليغيب لنهاية الموسم.