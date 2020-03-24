ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ يفضل الانتقال إلى هذا الدوري

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، قد يرفض عرضا من مانشستر سيتي هذا الصيف ويراهن على اهتمام قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بضمه.

ووفقًا لـ صحيفة “بيلد” الألمانية ينتهي عقد الدولي النمساوي البالغ عمره 27 عاما الصيف المقبل (2021)، وسيراهن بايرن ميونخ على أن يحظى بأكبر مقابل مالي ممكن من بيعه، وذلك بعد التعاقد مع بديل له يتمثل في ألفونسو ديفيز، خاصة وأن مفاوضات النادي البافاري مع ألابا لم تتقدم.

ويبدو أن سيتي، الذي لا لم يظهر هذا الموسم بالقوة الدفاعية التي كان عليها سابقا، سيكون على جدول أعماله اللاعب النمساوي الدولي، الذي يفضل المراهنة على الدوري الإسباني في ظل ظهور ريال مدريد وبرشلونة كمرشحين.

وسعى برشلونة في عدة مناسبات للتعاقد مع اللاعب، لكن مطالبه المالية ومعارضة بايرن ميونخ لرحيله كانت عقبة أمام انتقاله إلى النادي الكتالوني.

أما ريال مدريد فيدرك أن مدير أعماله بيني زهافي يبحث له عن أندية كبيرة، وبالطبع، النادي الملكي من بين المرشحين للتعاقد معه.

وبدأ سيتي مهتما بضم الدولي النمساوي بسبب المشاكل الدفاعية التي يعاني منها دفاع المدير الفني بيب غوارديولا، ومع ذلك سيعطي ألابا الأولوية لأندية الليغا حاليا.

وخاض ألابا 372 مباراة مع بايرن ميونخ خلال 12 موسما منذ مباراته الأولى في البوندسليغا عام 2010، وشارك في 28 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.