بعد وفاة لورينزو سانز.. رئيس آخر لريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة ”أس الإسبانية أن فيرناندو مارتن ألفاريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق أصيب اليوم الإثنين بفيروس كورونا المستجد، كما أشارت إلى أن حالته خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن ألفاريز ذو الـ72 عاما أدخل إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.

وتولى ألفاريز رئاسة ريال مدريد لمدة شهرين بين فبراير وأبريل 2006 بعد استقالة فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي من منصبه في العام نفسه.

وجاءت إصابة فيرناندو مارتن ألفاريز بعد يومين من وفاة لورينزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق، عن عمر ناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سانز البالغ من العمر 76 عاما، يوجد في العناية المركزة في الوقت الراهن، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته، ويعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي وفشل كلوي.