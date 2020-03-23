أزمة في تجديد عقد تير شتيغن مع نادي برشلونة.. ومورينيو يريد مدافع ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ سبورت “ الإسبانية أن مفاوضات برشلونة مع ممثلي حارسه الألماني تير شتيغن بشأن تمديد عقده متوقفة حاليا حيث رفض الحارس الألماني العرض الأخير لتمديد عقده حتى 2024.

ويحاول برشلونة ربط الحارس الألماني بعقد طويل الأمد وقدم مقترحا أخيرا يقضي برفع راتبه لـ 6،5 مليون يورو مع حوافز تتعلق بالألقاب والمشاركات لكن الحارس الألماني رفض العرض.

ويعتقد تير شتيغن أن الفريق لم يقدر قيمته الحقيقية داخل برشلونة حيث مدد عقود عدة لاعبين يشاركون أقل منه في الفريق ويتقاضون أجورا أعلى ويطالب براتب سنوي يوازي قيمته كأحد أهم اللاعبين في برشلونة.

وحسب صحيفة “ سبورت “ فإدارة برشلونة كانت ترغب في إنهاء مفاوضات تمديد عقد شتيغن وعدة لاعبين في فترة التوقف الحالية لكن المفاوضات توقفت وتأجلت بسبب عدم توافق الطرفين.

وزادت الأزمة المالية في برشلونة من صعوبة التوصل لاتفاق في الوقت الحالي، حيث طالبت الإدارة اللاعبين بتقليص رواتبهم وهو ما وافقوا عليه بشرط منح العاملين في النادي رواتبهم في فترة الأزمة الحالية.

وعبر سابقا وكيل الحارس الألماني تير شتيغن عن رغبة اللاعب في الاستمرار في برشلونة كأولوية بالنسبة له لكن المشكل المالي يبقى عائقا أمام الطرفين للتوصل لاتفاق نهائي.

في سياق مختلف، يسعى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لإجراء إعادة هيكلة كبيرة في صفوف توتنهام هوتسبير الموسم المقبل ويريد عقد خمسة صفقات جديدة بينها ميليتاو لاعب ريال مدريد.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية فإن لاعب ريال مدريد أحد أولويات مورينيو لتعزيز دفاع الفريق اللندني.

وكلف ميليتاو ريال مدريد 50 مليون يورو ولم يظهر بالشكل المتوقع وقد شارك أمام ريال بيتس في مركز الظهير الأيمن ولم يظهر بالشكل المتوقع.

ووتؤكد الصحافة الإنجليزية أن عرض توتنهام للميليتاو سيكون حوالي 40 مليون يورو ، ووفقًا لموقع ”كاليتشو ميركاتو“ في الوقت الذي بدأ فيه مجلس إدارة ريال مدريد في تقييم إمكانية بيعه الصيف المقبل.

ووصل ميليتاو إلى ريال مدريد بصفته بيبي الجديد ، لكن الحقيقة أنه عندما لعب لم يفي بالتوقعات التي نشأت عند وصوله.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرحيل المحتمل لميليتاو سيترك مكانا متاحا للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي مما يعني أن رينير جيسوس أو كوبو يمكن أن يكونا جزءًا من الفريق الأول في ريال مدريد.