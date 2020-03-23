نادي برشلونة يحسم موقف عثمان ديمبلي في الموسم المقبل

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة الإسباني حسم موقف الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة البلوغرانا في بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017 من نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو، فإن ديمبلي عانى من كثرة الإصابات التي يتعرض لها مع البارسا، وتفاقمت الأزمة هذا الموسم، الذي لم يشارك خلاله إلا في 9 مباريات فقط، وأحرز هدفاً واحداً.

ورغم ذلك، فإن ”سبورت“ أكدت أن إدارة برشلونة لا تفكر في التخلي عن ديمبلي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”مسئولو برشلونة والإدارة الفنية للنادي لا يزالون يؤمنون بأن ديمبلي يستطيع الاستمرار والتألق مع البارسا، وبالتالي فإنهم قرروا منحه فرصة أخرى في الموسم المقبل“.

ومضت تقول: ”ترى إدارة برشلونة أنه لن يكون من الإنصاف الحكم النهائي على ديمبلي في ظل الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم، ثم الإصابة الثانية التي أجبرته على إجراء عملية جراحية في فبراير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري“.

وتابعت بقولها: ”المدير الرياضي إيريك أبيدال، والمدرب كيكي سيتين، يؤمنان بأن ديمبلي لا تزال أمامه الفرصة كي يثبت وجوده مع البارسا، وأنه يستطيع التحول إلى لاعب مهم وحاسم في صفوف برشلونة“.

وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها ديمبلي مؤخراً أكدت أن اللاعب يحتاج إلى تدريبات مختلفة عن باقي زملائه، خاصة على الصعيد البدني، لتقليل نسبة تعرضه للإصابات، حتى تعتاد عضلاته على المجهود البدني واعتماده على السرعة في طريقة اللعب.