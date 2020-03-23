تيبو كورتوا حارس ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابته

شكل انتشار ”فيروس كورونا“ وتوقف الدوريات الأوروبية فرصة لعدة لاعبين للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم، والتي كانت تهدد غيابهم لفترة طويلة عن الملاعب ومن بينهم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد.

وأصيب الحارس البلجيكي خلال اللقاء الأخير الذي لعبه ريال مدريد أمام ريال بيتيس وخسره 2-1 وفقد على إثره الصدارة، وكان مرشحا للغياب عن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي وعدة لقاءات في الدوري الإسباني، لكن توقف النشاط الرياضي ساهم في تعافيه من الإصابة.

ونشر الحارس الدولي البلجيكي عبر حسابه على ”إنستغرام“ فيديو يؤكد تعافيه من الإصابة وانتظامه في تدريبات منزلية، وهو ما يدل على إمكانية عودته للعب كأساسي مع عودة النشاط الرياضي في إسبانيا وأوروبا.

وقدم كورتوا موسما جيدا برفقة ريال مدريد رغم بعض الشكوك في بدايته ويعتبر حاليا من أبرز لاعبي الفريق الملكي، حيث تلقى 16 هدفا فقط في 24 لقاء في الدوري الإسباني.

وحافظ كورتوا على نظافة مرماه في الدوري الإسباني في نصف اللقاءات التي لعبها 12 من أصل 24 ويبحث عن لقبه الثالث في جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني بعدما توج مرتين برفقة أتلتيكو مدريد 2012-2013 و2013-2014 وسيكون اللقب الأول لريال مدريد منذ توج إيكر كاسياس باللقب موسم 2007-2008.

وحافظ كورتوا على نظافة مرماه في أهم اللقاءات أمام برشلونة ذهابا وإيابا وأمام أتلتيكو مدريد ذهابا وإيابا وأمام خيتافي ذهابا وتلقى هدفا وحيدا من إشبيلية في لقاءين وهي الفرق التي تحتل المراكز الأولى في الدوري الإسباني.