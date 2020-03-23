أسينسيو نجم ريال مدريد يتوج بالدوري الإسباني في ”بلاي ستيشن“

غاب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، عن الموسم بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الركبة لكنه نجح في تعويض ذلك بعيدا عن الملعب، حيث توج بشكل غير متوقع بطلا للدوري الإسباني في لعبة (فيفا 20) الإلكترونية على جهاز بلاي ستيشن، يوم الأحد.

ومع توقف أغلب المسابقات الرياضية البارزة حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا، انتقل بعض اللاعبين إلى الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وأقيمت هذه المسابقة برعاية رابطة الدوري الإسباني.

وشاهد أكثر من 170 ألف شخص فوز أسينسيو، الذي كان يلعب بفريق ريال مدريد، على أيتور روبيال ليجانيس بنتيجة 4-1 في النهائي بعدما أقيمت المنافسات في عطلة الأسبوع بمشاركة 18 ناديا بالدوري الإسباني.

ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة (برو إيفولوشن سوكر)، التي تعد المنافس الأساسي للعبة (فيفا 20).

وأذيعت البطولة على التلفزيون الإسباني كما اهتمت الصحف الإسبانية مثل ماركا وآس بالمنافسات عن طريق إذاعة مباشرة للمواجهة إلى جانب تقارير عديدة للمباريات.

وجذبت البطولة تبرعات قيمتها أكثر من 140 ألف يورو ( 150 ألف دولار) لمكافحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.