بشرط وحيد.. لاعبو برشلونة يوافقون على خفض رواتبهم

وافق لاعبو برشلونة على تخفيض رواتبهم جراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب توقف النشاط الرياضي في إسبانيا وأوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا لكنهم اتفقوا فيما بينهم على توجيه هذه الأموال إلى دفع رواتب موظفي وعمال النادي.

واجتمع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني مع قادة الفريق الأربعة ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو للحديث معهم حول اقتراح النادي بتخفيض رواتب اللاعبين من أجل مساعدة النادي في أزمته الحالية بسبب كورونا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن مسؤولي الأندية الإسبانية المنافسة في الليغا سيجتمعون يوم الاثنين لمناقشة كيفية التغلب على المشكلة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يجمتع مسؤولو الليغا مع قيادات الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا) لوضع معايير مشتركة بين الأندية لتنفيذ تخفيض أجور اللاعبين في كرة القدم الأوروبية في مواجهة الآثار المدمرة لأزمة فيروس كورونا.

وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية يوم الأحد أن حالة الطوارئ في البلاد ستستمر حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل ما يعني استمرار الخسائر الاقتصادية في البلاد وبالطبع تتواصل خسائر أندية الليغا.

ووجد بارتوميو ردة فعل جيدة جدا من اللاعبين على خفض رواتبهم حتى يتمكن النادي من تقليص نفقاتهم ودفع رواتب باقي العاملين.

وسينقلون اقتراحا لرئيس النادي بأن خفض الرواتب سيتم توجيهه إلى باقي موظفي النادي حتى لا يتأثرون بالأزمة خاصة أن رواتبهم أقل بكثير من اللاعبين.

ووفقًا للأرقام المعتمدة في الجمعية العامة العادية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الماضي ، فإن فريق برشلونة الأول تبلغ أجوره الشهرية 552 مليون يورو ما يمثل 53٪ من الدخل المتوقع في الميزانية.

وسيجتمع مجلس إدارة برشلونة يوم الثلاثاء للاتفاق على كيفية التعامل مع قرار تخفيض أجور لاعبي الفريق الأول.