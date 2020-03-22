نجم بورتو أبرز المرشحين لتعزيز دفاعات برشلونة

وضع برشلونة نصب عينيه الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس مدافع بورتو ضمن 4 تعاقدات ينوي حسمها قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر ولذلك وضع تيليس على رأس أولوياته، خاصة أنه رفض تجديد عقده مع بورتو وكذلك في ظل الإصابات المتكررة لـ“جوردي ألبا“ هذا الموسم وعدم وجود بديل مناسب له.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن برشلونة يعرف جيدًا إمكانيات تيليس البالغ من العمر 27 عامًا ويعتبره النادي أكثر ملاءمة لأسلوبه.

وحتى أشهر قليلة مضت، كان بورتو يرفض التفاوض بشأن لاعبه البرازيلي إذ قال رئيس النادي ”بينتو دا كوستا دوما“ إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 40 مليون يورو، لكن هذا المبلغ كان مبالغًا فيه بالنسبة لبرشلونة الذي فضل خيار أرخص بكثير بتعاقده مع جونيور فيربو، الذي كلف 18 مليون يورو لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب.

صفقة رئيسة لبرشلونة

وإذا كان خيار تيليس في هذا الوقت، قد يكون الآن أكثر جدوى، فذلك لأن بورتو رفض كافة العروض التي تلقاها من برشلونة بشأن اللاعب، لكن رفض تيليس تجديد عقده دفع النادي البرتغالي لتغيير إستراتيجيته بشكل جذري وقرر بيعه في محاولة لجني المزيد من الأموال.

ولا تزال فرصة واحدة لبورتو للاستفادة من اللاعب الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2021، لذلك، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل ستكون له الحرية في التفاوض مع أي فريق يريده والانتقال له مجانًا.

ويتعامل بورتو بحساسية في صفقات بيع لاعبيه نظرًا لأنه يشتهر عنه بيع لاعبيه البارزين، مثل: هيكتور هيريرا والموجود في أتلتيكو مدريد، والجناح الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري حاليًا.

ومن الجوانب المميزة لتيليس أنه يملك جواز سفر إيطاليًا، ويجيد اللاعب في أكثر من مركز، ويساهم في الهجوم، وخاض 37 مباراة رسمية مع بورتو هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلها.

ويتمتع الظهير الأيسر البرازيلي بقمة نضجه حاليًا في موسمه الرابع مع بورتو وبات مستعدًا تمامًا لمواجهة تحدٍ كبير باللعب في كامب نو.