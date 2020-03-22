برشلونة يخطط لإقحام أومتيتي في صفقة نيمار.. ومدافع فياريال في الصورة

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني تخطيطها لدخول الميركاتو الصيفي المقبل بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المدوية.

ويتصدر التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اهتمامات برشلونة في الانتقالات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز خط الدفاع.

خطة أومتيتي

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن برشلونة يسعى لبيع مدافعه الفرنسي أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة النادي الكتالوني في رحيل أومتيتي بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدت اللاعب عن المشاركة مع الفريق في الموسمين الأخيرين.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة يسعى لدخول أومتيتي ضمن صفقة التعاقد مع نيمار بهدف تخفيض المقابل المادي المطلوب من البي إس جي.

وأشارت إلى أن أومتيتي يحظى باهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن اللاعب لم يمنحهم الضوء الأخضر حتى الآن.

ومن المتوقع أن يطلب برشلونة الحصول على 50 مليون يورو نظير انتقال النجم الفرنسي.

مدافع فياريال

وذكرت ”سبورت“ في تقريرها، أن برشلونة يفاضل بين العديد من الأسماء لتدعيم دفاعه وتجديد الدماء في الخط الخلفي.

ويعد باو توريس قلب دفاع فريق فياريال الإسباني أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أومتيتي في دفاع البلوغرانا.

ويمكن لبرشلونة إنهاء الصفقة حال الوصول لاتفاق مقبول بالنسبة للنادي الكتالوني، رغم وجود أسماء أخرى مرشحة.

ويتابع مسؤولو برشلونة عدة أسماء قادرة على اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، ومنها توريس صاحب الـ 22 عاما فقط والذي تحول إلى ركيزة أساسية في فريق فياريال.

ونجح توريس في الانضمام لصفوف المنتخب الإسباني بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي، ما يكسبه خبرة اللعب بالليغا بجانب الخبرة الدولية.

ويمتلك فياريال شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 60 مليون يورو، إلا أن برشلونة يأمل في تخفيض هذا المبلغ على الرغم من صعوبة الأمر نظرا لأن فياريال لا يحتاج إلى المال.

ويمتلك برشلونة في قائمته العديد من الأسماء المميزة ومن بينها مدافع يلعب بالدوري الألماني وآخر فرنسي بحسب الصحيفة الإسبانية.