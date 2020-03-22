موقف لاعبي نادي برشلونة من تخفيض رواتبهم

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تفاوض مع لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة؛ لمناقشة الوضع المالي الناتج عن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات جمعت الرئيس بقادة الفريق، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسبان سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، والذين تفهموا وضعية الفريق المالية والتي أثرت أيضا على جميع الفرق الأوروبية وأبدوا استعدادهم للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية من خلال تقليص رواتبهم.

وتراجعت إيرادات برشلونة في فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، وقدرت تقارير إعلامية خسائر الفريق في الفترة الماضية بحوالي 70 مليون يورو.

وأغلق برشلونة متاجره ومتحفه وملعب كامب نو أمام الزوار خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، كما توقف النشاط الرياضي في كل الفئات الرياضية؛ ما أثّر على إيرادات الفريق المالية بشكل كامل.

وتشير تقارير إسبانية، إلى أن 70% من ميزانية برشلونة تذهب كأجور.