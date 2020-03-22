صحيفة تكشف حقيقة نية نادي برشلونة بيع أنطوان غريزمان

نفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، ما تردد عن نية إدارة برشلونة بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الصيف المقبل.

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد قالت إن برشلونة مستعد لبيع غريزمان مقابل 100 مليون يورو، الصيف المقبل، أو إقحامه في صفقة تبادلية، لضم لاعب جديد في السوق الصيفي.

من جهتها ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن غريزمان لا ينوي سوى البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2024، إلى جانب سعادته باللعب مع الأسطورة ليونيل ميسي، ويريد قيادة برشلونة للقب دوري أبطال أوروبا.

كما أضافت أن إدارة برشلونة لا تفكر في بيع غريزمان الذي كلف إدارة النادي الكتالوني 120 مليون يورو، بعد دفع قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

وذكرت الصحيفة دليلا آخر على بقاء غريزمان مع برشلونة، بعد اختياره رفقة ميسي، لحضور جلسة التقاط الصور الترويجية لقميص الفريق في الموسم المقبل.

كما كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ موقف غريزمان من عودة نيمار، حيث أشارت إلى أنه إذا سمحت إمكانيات برشلونة بإعادة نيمار مع الإبقاء على غريزمان، فإن الأخير لن يكون لديه أي مشكلة.

وأوضحت أن غريزمان يحتفظ بعلاقة جيدة مع نيمار، حيث سبق أن عرفا بعضهما منذ انضمام اللاعب البرازيلي إلى الليغا صيف 2013، وأشارت إلى أن اللاعبين سبق أن تقابلا عدة مرات، كما أن لديهما أصدقاء مشتركين مثل البرازيلي فيليبي لويس، بالإضافة إلى تبادلهما الثناء على شبكات التواصل الاجتماعي عدة مرات.

وشارك غريزمان مع برشلونة في 37 مباراة حتى الآن، بواقع 2951 دقيقة، سجل فيها 14 هدفا وصنع 4.

وتردد أن أبرز لاعبي برشلونة وخاصة ميسي غير راضين عن تعاقد برشلونة مع غريزمان، لأنه رفض الانتقال إلى النادي الكتالوني صيف 2018، كما يريدون إعادة زميلهم السابق، البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.