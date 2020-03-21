وفاة لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد السابق، عن عمر ناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“.

وكان سانز البالغ من العمر 76 عامًا، يتواجد في العناية المركزة في الوقت الراهن، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته ويُعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي وفشل كلوي.

وكتب لورينزو سانز الابن على حسابه في تويتر: ”توفي والدي. لم يستحق هذه النهاية. واحد من أشجع وأكثر المجتهدين الذين عرفتهم في حياتي رحل عن عالمنا“.

لورينزو سانز تولى رئاسة ريال مدريد مدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

كما نجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.