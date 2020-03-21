بأمر تركي آل الشيخ.. ألميريا الإسباني يتبرع بـ 500 ألف يورو لمكافحة فيروس كورونا

أمر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بالتبرع من خلال خزينة النادي بمبلغ 500 ألف يورو توجه إلى أهالي مدينة ألميريا الإسبانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نادي ألميريا الإسباني في بيان له تم نشره عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع ”تويتر“، إنه سيتم التبرع بملبغ مادي لمساعدة المدينة التي يقع فيها النادي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه وبناء على طلب من مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ، سيتم التبرع بملبغ 500 ألف يورو لمدينة ألميريا.

ونوّه البيان أن هذا المبلغ سيتم تخصيصه من أجل شراء المعدات الصحية ومواجهة فيروس كورونا المتفشي في إسبانيا في الفترة الأخيرة، على أن يتم التبرع بالتنسيق مع عمدة المدينة والجمعية الخيرية الخاصة بالنادي.

????Comunicado Urgente: A petición del dueño de nuestro club, @Turki_alalshikh, la UD Almería ha decidido donar 500.000€ a la ciudad de Almería para adquirir equipamientos sanitarios y enfrentarnos al Coronavirus. Esta donación será coordinada junto a @RamonFPM y la @fundacion_uda pic.twitter.com/UdD6ThFbix — UD Almería (@U_D_Almeria) March 21, 2020

من جانبه، نشر تركي آل الشيخ صيغة البيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه الذين أثنى كثير منهم على توجيهاته الإنسانية.

ومن المعروف أن فريق نادي ألميريا ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويعد من أبرز المرشحين للصعود إلى الليغا في العام المقبل باحتلاله المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

يُذكر أنه فيروس كورونا المستجد تسبب في تعليق أنشطة كرة القدم في الدوري الإسباني منذ الـ 12 من مارس ولمدة أسبوعين، فيما تشير التقارير الإسبانية إلى أن مدة التعليق ستطول حتى مطلع شهر مايو المقبل.