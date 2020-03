نادي برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع أوباميكانو صخرة دفاع لايبزيغ الألماني

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني التجهيز مبكراً لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في عدة مراكز على رأسها قلب الدفاع.

ويبحث الفريق الكتالوني عن مدافع جديد في ظل الإصابات المتلاحقة للفرنسي أومتيتي، بجانب تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

صخرة لايبزيغ

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن برشلونة انضم لصراع التعاقد مع دايوت أومباميكانو قلب دفاع فريق ريدبول لايبزيغ الألماني.

ويضع كيكي سيتين، المدير الفني للبلوغرانا، تدعيم مركز قلب الدفاع كأولوية قصوى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويمكن لبرشلونة حسم صفقة المدافع الفرنسي المتألق مع لايبزيغ مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيواجه منافسة قوية من آرسنال الإنجليزي الذي يسعى لضم اللاعب.

Dayot Upamecano is a CB I believe has the quality to come into Chelsea’s back four and take it up a level – he’s a natural leader, a big presence and still only 21 years old.

Here’s an example of him against one of the best attacks in the world in Bayern. pic.twitter.com/4Mnp86Adjr

— LDN (@LDNFootbalI) March 19, 2020