لويس سواريز يزف خبرا سارا لجماهير نادي برشلونة

كشف الأوروغواياني الدولي لويس سواريز، نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، اقتراب موعد عودته إلى الملاعب، مؤكدا أن عملية تعافيه من الجراحة التي أجراها مؤخرا تسير بوتيرة أسرع.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية: ”أنا أتعافى بشكل سريع، تحدثت مع الأطباء وقالوا لي سوف أعود قريبا، عندما يعود زملائي للعمل بعد الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا، سوف أكون معهم“.

وأضاف: ”لقد أعطاني الأطباء موعد العودة حتى بداية شهر مايو، ولكن بعد الاجتماعات التي أجريتها مع الأطباء مؤخرا، وبسبب التطور الذي حدث لدي، ستكون عودتي أسرع، العمل الذي قمت به بمساعدة الأطباء ساعدني كثيرا، ومنحني القوة للعودة مبكرا“.

وتابع: ”خوانغو براو، هو طبيب النادي الذي يشرف على عملية التعافي الخاصة بي، ونحن على اتصال كامل بخصوص العمل الذي يجب أن أقوم به في المنزل، يجب أن أتكيف مع الآلات الرياضية والخيارات التي أملكها في المنزل، للحفاظ على الأقل على قوة عضلات الفخذ، هذا هو الأهم في مرحلة التعافي“.

ويتعافى سواريز الذي أحرز 14 هدفا بقميص برشلونة في 23 مباراة هذا الموسم، من الإصابة البالغة التي تعرض لها في ركبته والتي يبتعد على إثرها عن الملاعب منذ يناير الماضي.

وبعد خضوعه لجراحة ناجحة، من المتوقع أن يعود سواريز إلى صفوف برشلونه في مايو المقبل في أحسن الظروف.

وتوقفت فعاليات وبطولات كروية حول العالم، بسبب المخاوف الناتجة عن تسارع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب عددا من اللاعبين والمدربين.