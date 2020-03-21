نيمار يرفع راية التحدي أمام ناصر الخليفي ويستعد لتحطيم ”القصر الزجاجي“

قالت صحيفة ”سبورت“ إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن التحدي أمام مسؤولي ناديه، في إطار رغبته الأكيدة بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، لفسخ عقده برفقة البلوغرانا، ولكنه أبدى ندمه الشديد على هذا القرار.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم السبت، فإن نيمار بعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى إدارة برشلونة، وأكد خلالها أنه سيفعل كل شيء ممكن كي يعود مرة أخرى إلى ”كامب نو“.

وأضافت ”سبور“ بقولها:“شدد نيمار على أنه سيضغط بكل ما أوتي من قوة كي يرتدي قميص برشلونة مجددًا، وأكد أنه لن يترك الفرصته هذ المرة“.

ومضت تقول:“رسالة نيمار مفادها أن اللاعب يريد تحطيم القصر الزجاجي الذي يتواجد فيه على غير إرادته بأوامر من الدوحة“.

وتابعت بقولها:“يستعد نيمار لدخول مفاوضات ساخنة مع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وصندوق الاستثمار الرياضي القطري، المالك للنادي الباريسي، وسيضغط بقوة من أجل الرحيل عن الفريق والعودة إلى البارسا، وذلك في مسار موازٍ مع المفاوضات التي سيجريها مسؤولو البلوغرانا لاستعادته“.

وبحسب ”سبورت“ فإن سيناريو اللجوء إلى المادة 17 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لا يزال قائمًا، حيث يمكن لنيمار فسخ عقده بعد مرور ثلثي المدة، مع تعويض مالي مناسب لناديه الفرنسي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أجرى مباحثات مع المحامي البلجيكي ووتر لامبريخت، لتحليل جميع الخيارات المتاحة في صفقة نيمار، إذا ما تمسكت إدارة باريس سان جيرمان بموقفها السابق، والرافض لبيع اللاعب.