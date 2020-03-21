كيف أهدر نادي برشلونة فرصة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بمقابل زهيد؟

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ كواليس جديدة في اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويريد برشلونة التعاقد مع مارتينيز بنهاية الموسم الحالي، حيث يكثف مسؤولو البلوغرانا مفاوضاتهم لحسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

ومن المنتظر أن يكون مارتينيز الخليفة المثالي للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، 33 عاما، في صفوف برشلونة، خاصة أن عقد ”البيستوليرو“ ينتهي في صيف 2021.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع مارتينيز العام 2018 بطريقة غريبة للغاية، ستكلفه أكثر من 4 أضعاف ثمنه قبل عامين.

وأضافت ”تابع مسؤولو برشلونة مستوى لاوتارو مارتينيز عندما كان لاعبا في صفوف ناديه السابق راسينغ كلوب الأرجنتيني، وذلك منذ العام 2016، وكانت جميع التقارير الفنية في صالح اللاعب، وطالب كشافو البلوغرانا إدارة النادي بضرورة التعاقد معه، لأنه يملك جميع مقومات رأس الحربة الصريح“.

ومضت تقول: ”بالفعل تحركت إدارة برشلونة من أجل ضم لاوتارو مارتينيز، وعرضت على ناديه الأرجنتيني شراءه بمقابل يتراوح بين 7 و 10 ملايين يورو، إلا أن إنتر ميلان تقدم بعرض أكبر من الناحية المالية، ونجح في حسم الصفقة مقابل 25 مليون يورو“.

ويمتد عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان إلى صيف 2023، إلا أن هناك شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 111 مليون يورو، يمكن من خلاله فسخ العقد والانتقال إلى نادٍ آخر، وهو ما تضعه إدارة البارسا في مخططها، حال فشل المفاوضات المباشرة مع إنتر ميلان حول الصفقة.