تقارير.. استئناف الدوري الإسباني منتصف مايو وخوض مباراة كل 48 ساعة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا) أنه يتوقع إعادة المسابقة إلى طبيعتها واستئنافها في 16 مايو/ آيار المقبل، واعتبر أن ذلك هو الموعد النهائي لاستكمال الليغا، موضحا أنه ”ستقام أربع مباريات كل عشرة أيام“.

وقال تيباس حصريًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ يوم الجمعة، إن مباريات ستقام على مدار الأسبوع، على أن تتنوع بين مباريات الليغا ودوري أبطال أوروبا، للانتهاء من المسابقتين قبل 30 يونيو/حزيران موعد نهاية عقود اللاعبين.

وأضاف أن هذا التاريخ، 16 مايو وهو تاريخ احترازي، لأن إسبانيا ستتبع نفس نمط القضاء على فيروس كورونا الذي اتبعته الصين، يسمح لإنهاء الموسم في 30 يونيو، وهو الوقت الذي تنتهي فيه عقود العديد من لاعبي الليغا.

وبناء على كلام تيباس، يمكن أن يلعب برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يومي السبت والأحد، على أن تقام باقي مباريات الليغا في اليوم نفسه، بينما ستعود الأندية المشاركة في دوري الأبطال، لتشارك في الليغا يوم الإثنين.

وهذا يعني أن أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد تلعب أيام الإثنين، ما يضمن أيضًا اهتمامًا كبيرًا بأسواق مثل آسيا.

جدول مزدحم

وأوضح رئيس الليغا ”الجدول مزدحم للغاية، ويجب أن تقام مباراة كل 48 ساعة وهو الحد الذي تحدده اللوائح للراحة. مع هذا الجدول ستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 30 يونيو، كما أن آخر جولتين من الليغا ستلعبان على يومين فقط، بحيث كل جولة تقام في يوم واحد.

وستبدأ جميع الأندية بدورها لاستئناف المسابقة، لأن أكثر من 500 مليون يورو من عقود البث التلفزيوني على المحك، وقد تخسرها أندية الليغا.

ومن المتوقع استئناف البطولة القارية الأبرز يومي 23 و24 مايو/آيار المقبل، مع إجراء المباريات المتبقية من دور الستة عشر، وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 6 و7 يونيو/حزيران والإياب بعدها بأسبوع، على أن تقام مباريات ذهاب قبل النهائي بعدها بأسبوع والإياب كذلك، بعد الذهاب بأسبوع واحد.

نهائي الكأس 30 مايو

وأخيرًا فيما يتعلق بنهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بيلباو وريال سوسيداد، فإن الموعد المقترح هو 30 مايو/آيار الذي سيقام فيه أيضا الجولة 32 من الليغا، لكن سيكون من الضروري تغيير الجدول الزمني لكليهما مع ”حل“ مماثل للأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية.