برشلونة وريال مدريد يهددان انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني سيواجه منافسة شرسة من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للحصول على خدمات ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن موقف بايرن ميونخ من صفقة ساني، التي بدا أنها في المتناول، يبدو أنه سيواجه تحديات جديدة مع رغبة عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، في الظفر بنجم وسط السيتي، واصفة دخول البارسا وريال مدريد في سباق التعاقد مع ساني بمثابة ”نقطة تحول“ غير متوقعة على الإطلاق.

وقالت ”بيلد“، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد طالب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بمتابعة موقف ساني في مانشستر سيتي، خاصة أن اللاعب على وشك مغادرة الفريق في صيف 2020، حيث ينتهي عقده في يونيو 2021، ولا يرغب اللاعب في تمديد عقده مع السيتزنز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ التقى الأسبوع الماضي مع LIAN Sports، شركة التسويق الممثلة للنجم ليروي ساني في مدينة ميونخ، حيث عرض النادي البافاري عقدا لمدة 5 مواسم، بمقابل سنوي يفوق ما يحصل عليه اللاعب حاليا في مانشستر سيتي.

وتعرض ساني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي بين مانشستر سيتي وليفربول، على كأس الدرع الخيري، ما تسبب في غيابه عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وكان ساني قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن إصابته المفاجئة أدت إلى فشل الصفقة.