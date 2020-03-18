رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف عن 5 سيناريوهات لإنهاء المنافسات المحلية والأوروبية

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن إمكانية إنهاء المنافسات المحلية والأوروبية بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحادات المحلية وفتح المجال للدوريات المحلية على حساب نهائيات أمم أوروبا، والتي تم تأجيلها لعام كامل حتى صيف 2021.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسبانية: ”الأحداث اليوم تؤكد ما قلته سابقا إننا سننهي الدوري الإسباني وستكون لدينا تواريخ“.

وتحدث تيباس عن لجنة تنسيق الدوريات المحلية، موضحا: ”هذه اللجنة ستقرر كيف سنحاول أن نوافق بين المسابقات المحلية دوريات وكؤوس مع المسابقات القارية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لا أحد غير معني بضرورة تنسيق تواريخ الدوريات المحلية مع المسابقات القارية“.

وأكد تيباس أن رابطة الدوري الإسباني تملك 5 مواعيد مختلفة لإنهاء المسابقة، مشددا: ”سبق لنا في نهاية الأسبوع أن أرسلنا 5 جداول مع تواريخ مختلفة لإنهاء الدوري الإسباني، يجب التفكير أيضا في الدوري الإيطالي الذي لديه 15 جولة مع لقاءات كأس إيطاليا لكن كل شيء ممكن في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى“.

وأكد أن الأمور ستتضح أكثر في العشر أيام المقبلة، والتي يتوقع خلالها معرفة تطورات الحرب على فيروس كورونا في أوروبا، موضحا: ”الهدف أن نحصل في العشرة أيام المقبلة على كل تواريخ المسابقات المحلية والقارية في كل أوروبا“.

وكان رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم قد أكد أن برشلونة لن يعلن بطلا للدوري الإسباني، حال عدم إتمامه مؤكدا على ضرورة إنهاء المسابقة واستغلال تأجيل نهائيات أمم أوروبا للعب حتى حزيران / يونيو المقبل.