رئيس الاتحاد الإسباني: نادي برشلونة لن يكون بطلا للدوري إذا لم يستكمل الموسم

شدد لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أن نادي برشلونة، متصدر الليغا حاليا، لن يتوج باللقب حال اتخاذ قرار بعد إكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال روباليس اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع ”يويفا“: ”نريد إنهاء الدوري عاجلا أم آجلا إذا سمحت لنا الظروف، وإذا لم نتمكن من إنهاء المنافسة فمن غير العدل الاعتماد على الترتيب الحالي، لكن لن نقبل بأن يكون موسما أبيض“.

وأضاف: ”برشلونة لن يكون بطلا للدوري إذا لم يستكمل الموسم“.

وتابع: ”لا يمكنني ضمان أن البطولات سوف تختتم قبل 30 يونيو.. ومن غير العدل أن يتم اعتماد الترتيب الحالي بالليغا.. لا نود أن يتم إعلان إلغاء هذا الموسم“.

وأردف: ”“اقتراحنا هو تمديد الجدول إنه ضروري من أجل إنهاء المسابقات.. علينا أن نجتمع جميعا من أجل أن نصل إلى أفضل اتفاق.. سيناريوهات أخرى سوف تكون غير رياضية ولن نطرحها على الطاولة“.

واستطرد: ”نحن نعمل على جميع الاحتمالات.. عودة البطولات خلف أبواب مغلقة هو آخر خيار على الطاولة.. نحن سوف نكون في صف ما تقوله السلطات.. لا يمكننا التنبؤ بشيء ونحن تحت أوامر السلطات“.

وعن إمكانية إكمال الموسم في الصيف، شدد: ”لن يكون مُمكنا، لن يلعب الدوري تحت درجة الحرارة 40“.

وكان الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، قد أعلن الاتفاق على الالتزام باستكمال جميع مسابقات الأندية المحلية والأوروبية حتى 30 يونيو من العام الجاري على أقصى تقدير في حال تحسن الوضع الصحي بما فيه الكفاية.