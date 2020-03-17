مانغالا: شعرت بالصدمة بعد معرفة إصابتي بفيروس كورونا.. وهذه رسالتي للجماهير

أعرب إيلياكيم مانغالا، مدافع فالنسيا الإسباني، عن شعوره بالصدمة عقب إبلاغه من قبل الأطباء بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانغالا في حواره مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الثلاثاء: ”علمت بالنبأ يوم الجمعة، في النادي خضعنا لفحوصات لم يكن لديّ أي أعراض، عندما أخبرني الطبيب، يوم الأحد، أن الفحوصات كانت إيجابية، لقد صُدمت، في البداية اعتقدت أنه يمزح.. ولكن ليس بعد أن أخبرني بشأن إجراءات العزل، مهلة الـ 14 يوما وضرورة ابتعادي عن أبنائي“.

وأضاف: ”أنا معزول في منزلي لحسن حظي، لديّ منزل بحيث بإمكان عائلتي البقاء منعزلة، أنا في طابق وعائلتي في الطابق العلوي. نتفادى الالتقاء لأقصى حد ممكن.

وبسؤاله هل تشعر بأن هناك استخفافا بالوباء؟ أجاب: ”أعتقد أن الناس ليس لديهم وعي بذلك. طالما أنك أنت والمقربون منك بمنأى عن ذلك، فعلى الأرجح، ستتعامل مع الأمر باستخفاف ولكن الحقيقة، هي هنا. الحقيقة، هي أن الأمر لا يحدث سوى للآخرين“.

وتابع: ”إذا كان هناك حالات مثلي تحمل الفيروس دون أعراض، فهذا يعني أن هناك آخرين. عندما أرى صور المطاعم، المنتزهات، أقول إن هناك مشكلة. يجب أن يدركوا أنه رغم أنك لا تمثل بالضرورة خطورة على نفسك، إلا أنه يمكن أن تكون كذلك بالنسبة للآخرين.

وعن تفاعل عالم كرة القدم مع الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا قال: “ لقد تلقيت الكثير من الرسائل. منها من يقول: `تعافَ جيدا`. لكن بالنسبة لي وبالنسبة للآخرين (لاعبو فالنسيا المصابون)، أكرر، لا شيء يتغير. لا يوجد تأثير. أشعر بالخوف لدى البعض. بلا شك لقلة معرفتهم بالفيروس“.

ووجه مانغالا رسالة إلى الجماهير في ختام حديثه قائلا: ”نتبهوا لأنفسكم، اعتنوا بأنفسكم وتجنبوا الخروج قدر الإمكان“.