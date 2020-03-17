ريال مدريد يستعد للتخلص من ”صداع“ غاريث بيل بقرار مفاجئ

قالت صحيفة ”ماركا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني سيعاني بشدة من ”صداع“ مؤلم بسبب نجمه الويلزي الدولي غاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في التخلص من بيل بأي طريقة قبل بداية الموسم الجديد، في ظل عدم وجود أي فائدة فنية من وجوده برفقة الميرينغي، إضافة إلى أزماته وإصاباته المتكررة، وراتبه الذي يصل إلى 17 مليون يورو.

وأكدت أن آمال إدارة ريال مدريد في أن يكون غاريث بيل خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس في صيف 2018، ذهبت أدراج الرياح، في ظل المستويات المتواضعة التي قدمها اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، سواء في الموسم الماضي أو الجاري.

وأضافت الصحيفة المدريدية، المقربة من إدارة النادي الملكي: ”سيكون بيل أزمة خانقة لريال مدريد في الموسم المقبل، لأن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست، سيجعل بيل لاعبا أجنبيا، وبالتالي فلن يتم التعامل معه على أساس أنه من ضمن دول اليورو“.

وأكدت أن هناك 3 أماكن فقط في قائمة ريال مدريد هي التي تتسع للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وسوف يتصارع عليها في الموسم الجديد كل من إيدير ميليتاو، فينسيوس جونيور، رودريغو، رينيير، وتاكي كوبو، إضافة إلى غاريث بيل.

وتابعت: ”الأزمة تتمثل في تصريحات مدير أعمال بيل، جوناثان بارنيت، الذي أكد أن اللاعب لا يريد الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2022“.

وفجرت ”ماركا“ مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إن إدارة ريال مدريد لا تستبعد الآن السماح لغاريث بيل بالرحيل مجانا عن صفوف الميرينغي، لأنه لا يوجد أي ناد في أوروبا يستطيع دفع راتب اللاعب إضافة إلى مقابل شرائه من الريال.

وكان بيل قريبا من الانتقال إلى الدوري الصيني قبل بداية الموسم الجاري، مقابل 25 مليون يورو راتب سنوي صاف، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.