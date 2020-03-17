برشلونة يؤجل اللجوء إلى ”طرف ثالث“ في صفقة نيمار

قالت صحيفة ”موندو دبيورتيفو“ إن إدارة نادي برشلونة الإسباني وضعت ”خطة طريق“ لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لاستعادة نيمار قد فشلت في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد مغالاة النادي الفرنسي في مطالبه المالية لبيع نيمار، الذي رحل عن ”كامب نو“ إلى بطل فرنسا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة ترفض، في الوقت الحالي، تصعيد الموقف مع باريس سان جيرمان في صفقة نيمار.

ومضت تقول: ”لا يريد مسؤولو برشلونة المزيد من التوتر في العلاقات مع إدارة سان جيرمان، وترغب أن تكون المفاوضات الخاصة باستعادة نيمار مباشرة، دون تدخل أي أطراف خارجية“.

وتابعت: ”قررت إدارة برشلونة التخلي، ولو بشكل مؤقت، عن خيار اللجوء إلى المادة 17 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، التي تسمح للاعبين بفسخ عقودهم بعد مرور ثلثي مدة العقد، مقابل دفع تعويض مالي مناسب للأندية“.

وأردفت: ”تؤمن إدارة برشلونة بأنها تستطيع حسم صفقة نيمار من خلال التفاوض المباشر مع باريس سان جيرمان، دون اللجوء إلى خيار الطرف الثالث المتمثل في فيفا، ولكن يبقى هذا الاحتمال قائما حال تعثر المفاوضات الثنائية مع إدارة الـ“بي إس جي“، التي يبدو أنها ستكون في موقف أضعف مما كانت عليه في مباحثات العام الماضي بخصوص نيمار“.

وينتهي عقد نيمار، 28 عاما، مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، علما بأن سعر اللاعب يصل حاليا إلى 160 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك نيمار هذا الموسم في 22 مباراة رفقة باريس سان جيرمان، وأحرز 18 هدفا، وصنع 10 أخرى.

وأشارت تقارير إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، فتح الباب أمام رحيل نيمار بنهاية الموسم الجاري، حيث ترى الإدارة أن البرازيلي الدولي لا يريد الاستمرار، وبدأت تركيز جهودها على تجديد عقد النجم كيليان مبابي، الذي يطارده ريال مدريد.