35% من أعضاء فالنسيا مصابون بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الفريق الأول مدربين ولاعبين بلغت 35%، مؤكدا أن سبب ذلك يعود لأن الفريق لعب في ميلان ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا.

وأكد الفريق الإسباني الذي أعلن سابقا عن إصابة 5 من أعضائه بفيروس كورونا أنه رغم اتخاذه كل الاحتياطات اللازمة حين لعب في ميلان وهي منطقة كانت تشكل خطرا كبيرا للإصابة بفيروس كورونا لكن الفريق لم يستطع تجنب الخطر وأدت الرحلة لإصابة حوالي 35% أعضاء الفريق الأول بفيروس كورونا.

ويوم الأحد قال فالنسيا، إن 5 من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي الإسباني في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“ أن الفحوصات أثبتت وجود 5 حالات إيجابية، بعد اختبارات خضع لها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني، واللاعبين المصابين هم إيزيكل غاراي، وإلياكيم مانغالا، وخوسيه غايا، ومندوب الفريق باكو كاماراسا، وعضو الفريق الطبي خوان ألياجا“.