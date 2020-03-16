تقرير: ميسي يحدد عودة نيمار لنادي برشلونة شرطا أساسيا مقابل تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، وضع شرطا أساسيا على طاولة المفاوضات مع مسؤولي ناديه لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك شرطا يمنحه حرية الرحيل دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

وحسب ما ذكره موقع ”le10sport“ الفرنسي، فإن ميسي اشترط لتجديد عقده، عودة نيمار، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كانت الحال قبل رحيله في 2017.

ونسبت صحيفة ”ميرور“ أخيرا للمدير الرياضي لباريس سان جرمان ليوناردو، تصريحا بأن نيمار سيكون متاحا للراغبين في الشراء في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير عديدة سابقة أشارت إلى أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من استعادة نيمار، غير أن مسؤولي الفريقين الإسباني والفرنسي لم يتوصلا إلى اتفاق.

وذكرت شبكة ”ESPN“، أن الجانب الفرنسي يبحث عن استعادة جزء من الثمن الذي دفعه مقابل أغلى لاعب في العالم في عام 2017، إذ يبدو أنه بات مستعدا لقبول حوالي 168 مليون دولار من أجل التخلي عن نيمار.

يذكر أن صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان هي الأعلى في التاريخ، إذ اضطر النادي الفرنسي إلى دفع قيمة الشرط الجزائي لكي يتمكن من فسخ تعاقد نيمار مع برشلونة الإسباني، الذي بلغ 263 مليون دولار.