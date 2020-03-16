هل ينجح ريال مدريد في جمع 250 مليون يورو من صفقات بيع لاعبيه؟

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تحدياً صعباً بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة إدارة الميرينغي في بيع عدد من لاعبي الفريق، لتمويل الصفقات التي يحتاجها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل بداية الموسم المقبل.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، إن إدارة ريال مدريد تريد جمع 250 مليون يورو على الأقل من صفقات بيع اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن تراجع أسعار العديد من نجوم الريال المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي ربما يهدد الهدف الذي ترغب الإدارة في تحقيقه، وهو الوصول إلى ربع مليار يورو مقابل تلك الصفقات.

وأضاف في تقرير نشره اليوم الاثنين: ”يأتي على رأس اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في بيعهم كل من الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، إلا أن صفقتي اللاعبين، حال بيعهما، من غير المتوقع أن تحققا المستهدف منهما، في ضوء غيابهما المستمر عن اللعب، سواء لدواعٍ فنية أو نتيجة الإصابات“.

وفقد بيل بريقه تماماً في الولاية الثانية للمدرب زيدان، ولا يشارك إلا نادراً في المباريات دون أن يترك أي بصمة إيجابية، في الوقت الذي لم يعد ”زيزو“ يعوّل فيه كثيراً على رودريغيز، على العكس من ولايته الأولى رفقة الميرينغي.

وسبق أن أعلن بيل استمراره رفقة ريال مدريد حتى نهاية عقده، رافضاً الرحيل عن صفوف النادي الملكي، وهو ما سبب إحراجاً شديداً لإدارة النادي، في ظل الراتب السنوي الباهظ الذي يحصل عليه اللاعب الويلزي، والذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وأكد التقرير أن ألفارو أودريزولا، الظهير الأيمن المعار هذا الموسم إلى بايرن ميونخ الألماني، سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد، بالإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى أندية أخرى، وعلى رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش، ولوكاس فاسكيز، والبرازيلي مارسيلو، والمهاجم ماريانو دياز، ومعهم ناتشو فيرنانديز.

وأشار إلى أن سعر مودريتش يمكن أن يصل إلى 30 مليون يورو، وهو نفس السعر المتوقع لبيع ماريانو دياز، في حين ستصل صفقة بيع مارسيلو إلى 20 مليون يورو، بحسب تقديرات إدارة الريال.