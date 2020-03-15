تقرير: نادي برشلونة يطالب بإعلانه بطلا للدوري الإسباني حال إلغاء المسابقة

يبدو أن الصراع الكروي في الدوريات الكبرى سينتقل إلى القرارات المصيرية المنتظر اتخاذها قريبا لحسم موقف تلك المسابقات، في ضوء تعليق جميع الأنشطة الأوروبية، مع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقررت روابط الدوريات الخمس الكبرى تأجيل جميع المباريات حتى الرابع من أبريل المقبل، تمهيدا لمحاولة استئناف البطولات مرة أخرى بصورة طبيعية، رغم الشكوك المحيطة بإمكانية المضي قدما في تلك المنافسات، مع ظهور احتمالات لإلغائها، أو البحث عن سيناريوهات أخرى لمحاولة حسم الموقف.

إلا أن التسريبات الواردة من إسبانيا تشير إلى معركة من نوع آخر، حيث يبدو أن نادي برشلونة يريد التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، حال اتخاذ قرار بإلغاء المسابقة.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن إدارة برشلونة ستطالب بتتويج البلوغرانا بطلا للمسابقة حال إلغائها، حيث تعتمد في هذا الطلب على نقطتين أساسيتين.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن النقطة الأولى هي أن برشلونة كان متصدرا للمسابقة في نهاية الدور الأول، كما أن الفريق حاليا يتربع على قمة الليغا بفارق نقطتين عن منافسه المباشر ريال مدريد.

وكانت الجولة الأخيرة من الليغا قد شهدت عودة برشلونة إلى الصدارة مرة أخرى، عقب ضياعها بعد الكلاسيكو الذي خسره البارسا أمام الريال بهدفين نظيفين، حيث انتصر البلوغرانا على ريال سوسييداد بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، في حين خسر الميرينغي أمام مضيفه ريال بيتيس 1-2.

وكان من المقرر أن يخوض برشلونة مباراة الإياب في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروربا هذا الأسبوع أمام نابولي الإيطالي على ملعب ”كامب نو“، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في ”سان باولو“، إلا أن اللقاء تم تأجيله نظرا لظروف انتشار فيروس ”كورونا“ في أوروبا، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على ريال مدريد، الذي تأجلت مباراته مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب ”الاتحاد“ لنفس السبب، بعد خسارته 1-2 على أرضه وبين جماهيره.