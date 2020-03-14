ذا صن: ميسي يتعاقد مع 4 محامين للدفاع عن رونالدينيو.. وصحيفة ”سبورت“ تنفي‎

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، حقيقة التقارير التي أشارت إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي، سيدفع 3.25 مليون جنيه إسترليني لمساعدة زميله السابق رونالدينيو على الخروج من السجن.

وقالت الصحيفة: ”بعد تواصلنا مع بيئة ميسي، وجدنا أن ميسي متعاطف جداً مع رونالدينيو لكنه لم يقرر في أي وقت اتخاذ خطوة اقتصادية أو قانونية لإخراجه“.

وشددت صحيفة ”سبورت“: ”ميسي مستاء جداً من هذه الأخبار غير الصحيحة“.

واعتقل النجم رونالدينيو البالغ من العمر 39 عامًا والفائز مع البرازيل بكأس العالم 2002 في باراغواي منذ أكثر من أسبوع بعد دخوله البلاد مع شقيقه بجوازات سفر مزورة.

وتم تحذير رونالدينيو من أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن لاستخدامه وثائق مزورة وقد تم إيداعه السجن بالفعل مع روبرتو أسيس شقيقه ووكيل أعماله.

وكانت صحيفة ”صن“ البريطانية، نقلت عن موقع 90Min تقريرا يزعم أن ميسي يخطط لمساعدة زميله السابق في برشلونة عن طريق التعاقد مع 4 من كبار المحامين للدفاع عنه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيكلف قائد الأرجنتين ما يصل إلى 3.25 مليون جنيه إسترليني كرسوم قانونية، خاصة أن رونالدينيو خسر التماسه للخروج من السجن الاحتياطي مع الإقامة الجبرية في منزله.

وأبلغت سلطات السجن نجم برشلونة وميلان السابق في وقت متأخر، يوم الجمعة، أن محاولته الجديدة بالسماح له بالخروج من السجن ووضعه تحت الإقامة الجبرية قد رفضت.

وقالت محكمة الاستئناف في باراغواي، إن النجم البرازيلي السابق قد يفر من البلاد في حالة مغادرته السجن، كما رفضت استئناف شقيقه روبرت وأسيس المحتجز معه في نفس الزنزانة في سجن على مشارف العاصمة باراغواي أسونسيون.

وهذا يعني أن الشقيقين سيقضيان الشهور الستة المقبلة في السجن بالفعل في ظل فشل فريق المحاماة المدافع عنهما في تبرئتهما.

وقد احتجزت السلطات في باراغواي أكثر من 10 أشخاص آخرين قيد التحقيق الرسمي بشأن هذه الفضيحة التي سمحت للشقيقين بالحصول على جوازات سفر مزيفة دخلا بها البلاد.

وتشمل القائمة رجل الأعمال البرازيلي الذي زعم أنه سلم لهم جوازات سفرهم، وامرأتين يعتقد أنهما المالك الشرعي لوثائق السفر.

لكن رونالدينيو وشقيقه يزعمان أنهما تم خداعهما بالحصول على جوازات السفر كهدية لدخولهما البلاد بها كمواطنين من باراغواي.

ويُزعم أنه افترض أنها وثيقة ”فخرية“ لا قيمة حقيقية لها، وأعطاها لمسؤول الجوازات دون أن يفكر عندما وصل إلى باراغواي لأنه كان ”أول شيء يخرج من حقيبته“ ما يثبت حسن نيته.

وفي نهاية الأسبوع الماضي وصف المحامي رونالدينيو بأنه ”غبي“، قائلًا إنه لم يفهم أنه حصل على وثائق مزورة لدخول باراغواي.