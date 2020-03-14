اتهام أخصائي علاج طبيعي في نادي برشلونة بالاعتداء الجنسي

كشفت صحيفة ”بيريوديكو دي كتالونيا“، اليوم السبت، عن معلومات بشأن بعض الأحداث الخطيرة للغاية التي وقعت في ديسمبر 2016 في برشلونة، بشأن طبيب يعمل في العلاج الطبيعي في النادي الكتالوني في ذلك الوقت.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن غاومي .(جيه إل. إل) زُعم أنه تصرف ”بطريقة شهوانية ودون أي غرض للعلاج“ مع إحدى موظفات النادي، التي طلبت منه مساعدتها في التعافي من تقلصات في رقبتها.

وذكر الادعاء في القضية، الذي طالب بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهم، أن العلاج الطبيعي تحول من التدليك في العنق إلى الفخذ ومنه انتقل ”شيئاً فشيئاً“ إلى الأعضاء التناسلية للمرأة. وفي وثائق القضية ذكرت المجني عليها أن المدلك تحسس صدرها.

وخلصت النيابة إلى أن المرأة تركت العلاج الطبيعي وكانت متأثرة للغاية بالواقعة، وأشارت بوضوح إلى أن ما فعله طبيب العلاج الطبيعي جريمة اعتداء جنسي.

وبصرف النظر عن طلب السجن، يطلب مكتب المدعي العام فرض قيود على المتهم من الاقتراب من الضحية، إلى جانب دفع عشرة آلاف يورو في صورة تعويض.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أنه كان من المقرر إجراء المحاكمة الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن يتم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر من النادي لصحيفة ”بيريوديكو دي كتالونيا“ أنه تم فصل الرجل المتهم بمجرد معرفة الحقائق.

وكان أخصائي العلاج الطبيعي معروفًا في النادي وكان يعمل هناك لأكثر من ثلاثة عقود في أقسام مختلفة، بما في ذلك سبع سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم.