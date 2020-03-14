ريال مدريد يسعى لعرض الفرصة الأخيرة مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ

قالت تقارير صحفية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يرفض الاستسلام أمام حلمه القديم بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم وهداف بايرن ميونخ الألماني.

وأشار موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، إلى أن بيريز فشل مرارا في ضم ليفاندوفسكي إلى صفوف ريال مدريد، ولكنه يعلم جيدا أن محاولته الأخيرة ربما تنجح، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تحد جديد خارج الدوري الألماني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ صيف العام 2023، ورغم أن اللاعب يبلغ من العمر حاليا 31 عاما، فإن بيريز يرى أن ريال مدريد يحتاج إلى مهاجم يملك الخبرة الأوروبية والقدرة التهديفية المميزة خلال المواسم القليلة المقبلة، خاصة مع تذبذب مستوى الفرنسي كريم بنزيما، ونهاية عقده مع الميرنغي صيف 2021.

وأكد الموقع المدريدي أن أرقام ليفاندوفسكي تعزز فرص انتقاله إلى النادي الملكي، رغم تجاوزه الـ30 عاما، خاصة أن الدبابة البولندية شارك الموسم الحالي في 33 مباراة، أحرز فيها 39 هدفا، وصنع 5.

وتابع: ”تبدو العلاقات بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في أفضل أحوالها، وهو ما يمكن أن يساعد على إتمام الصفقة، ودخول بعض لاعبي ريال مدريد في صفقة تبادلية للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، ومن جهة أخرى فإن اللاعب يمكن أن يوافق على خفض راتبه السنوي من أجل تحقيق هدف الانضمام إلى الميرنغي في نهاية مشواره الاحترافي“.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ من بروسيا دورتموند الألماني صيف العام 2014، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 70 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وسجل ليفاندوفسكي 230 هدفا لبايرن ميونخ في 275 مباراة، وقاده للتتويج بلقب الدوري الألماني 5 مرات، ولقبين في كأس ألمانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الألماني.