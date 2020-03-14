إيجابيات وسلبيات زيدان مع نادي ريال مدريد.. انتفاضة 3 نجوم وقرار كارثي

رصد موقع ”ديفنسا سنترال“ الإيجابيات والسلبيات في طريقة إدارة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، للفريق الملكي، خلال الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن برشلونة، بعد هزيمته الأخيرة أمام ريال بيتيس 1/2، ولا تزال أمامه مواجهة صعبة مؤجلة أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته ذهابا على سانتياغو برنابيو 1/2، بينما ودّع الميرينغي بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ8.

وتم تعليق جميع المسابقات المحلية والقارية في أوروبا، نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، على أمل استكمال المسابقات مطلع أبريل المقبل، حال احتواء انتشار الفيروس، مع وجود سيناريوهات أخرى، أسوأها إلغاء الموسم الكروي كاملا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن أبرز إنجازات زيدان في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم عودة الثقة إلى 3 لاعبين كانوا يعانون من تراجع المستوى في الموسم الماضي، وهم الأوروغواياني فيدي فالفيردي، والبرازيلي فينسيوس جونيور، وأخيرا الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتابع التقرير ”نال كورتوا انتقادات شرسة للغاية في الموسم الماضي، ولكن زيدان ظل مؤمنا بقدرات حارسه البلجيكي حتى النهاية، وكسب الرهان بعد تألق كورتوا الذي منح الريال العديد من الانتصارات، والتي كان آخرها الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، بعدما تألق الحارس أمام فرص محققة“.

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن زيدان نجح في تطوير طريقة لعب فالفيردي، وأخرج طاقته الكامنة، وأصبح لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة ريال مدريد، وهو نفس الأمر الذي حدث مع فينيسيوس، الذي لعب دورا كبيرا في تعويض غياب البلجيكي إدين هازارد، الذي تعرض لإصابات أبعدته عن معظم مباريات الميرنغي هذا الموسم.

ومن ناحية السلبيات، أشار التقرير إلى أخطاء زيدان في عدم الاعتماد على بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إبراهيم دياز، وماريانو دياز، خاصة الأخير.

وأشار إلى أن زيدان فضّل الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيما، مع منح العديد من الفرص للصربي الدولي لوكا يوفيتش، المنتقل إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، إلا أن ماريانو لم يحصل على نفس فرص يوفيتش.

وأكد التقرير أن ماريانو، رغم الفرص القليلة للغاية التي حصل عليها، نجح في إثبات وجوده، وعلى سبيل المثال أحرز هدفا في مرمى برشلونة خلال الكلاسيكو الأخير، بعد نزوله بدقيقة واحدة، ومن مهارة فردية عالية.

ورصد ”ديفنسا سنترال“ الخطأ الكارثي الأكبر الذي ارتكبه زيدان هذا الموسم، وكلّف ريال مدريد ضياع بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد قراره بإشراك ثلاثي دفاعي مكون من مارسيلو وناتشو وإيدير ميليتاو في مباراة دور الـ8 أمام منافس صعب المراس مثل ريال سوسييداد، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يلعب فيها هذا الثلاثي معا، وخسر الريال المباراة على أرضه وبين جماهيره 3/4.