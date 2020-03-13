بعد توتر علاقته مع زيدان.. نجم ريال مدريد يقترب من نابولي الإيطالي

بات استمرار الدولي الصربي لوكا يوفيتش مع فريقه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري محل شك كبير.

وفشل يوفيتش في موسمه الأول مع الفريق الملكي في تقديم أوراق اعتماده وحجز مركز أساسي مع الفريق.

موسم مخيب

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن لوكا يوفيتش البالغ من العمر 22 عاماً أخفق في حجز مكان في تشكيل ريال مدريد بعد انتقاله للميرينغي قادماً من اينتراخت فرانكفورت الألماني في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وشارك يوفيتش منذ بداية الموسم في 770 دقيقة فقط من أصل 3540 دقيقة لعبها ريال مدريد منذ انطلاق الموسم، وسجل يوفيتش هدفين فقط وصنع هدفين آخرين، بنسبة لا تتخطى الهدفين لكل 192 دقيقة.

اهتمام نابولي

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نادي نابولي الإيطالي يدرس تقديم عرض لضم يوفيتش بعد أن تعرضت علاقته مع الفرنسي زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة للكثير من الضغوط.

وتأثرت العلاقة بين زيدان ويوفيتش عندما قرر المدرب الفرنسي استبعاد لاعبه الصربي من قائمة الميرينغي في مباراتي برشلونة وريال بيتيس الأخيرتين.

ويعمل يوفيتش الذي سجل 27 هدفاً في 48 مباراة لعبها الموسم الماضي بقميص اينتارخت فرانكفورت مع وكيل اللاعب فالي رمضاني.

ويتولى رمضاني أيضاً إدارة أعمال كل من خاليدو كوليبالي، ونيكولا ماكسيموفيتش، ودييغو ديمي نجوم فريق نابولي، وهو ما يعزز من فرص انتقاله إلى النادي الإيطالي.