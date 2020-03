نادي برشلونة يجمد أنشطة كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في بيان رسمي: ”في مواجهة الوضع الصحي، وبحسب توصيات الكادر الطبي للنادي، تقرر وقف نشاط فريق كرة القدم حتى صدور أمر جديد“.

وجاء بيان برشلونة، بعد وقت قليل من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث كان لاعبو برشلونة يستعدون لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16.

وأعلن برشلونة أن كل اللاعبين سيواصلون التدريب في منازلهم من خلال برنامج عمل خاص وفردي.

وأمس الخميس أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق كافة مباريات الدوري بكافة درجاته، بعد وجود حالة إيجابية بين صفوف لاعبي كرة السلة في ريال مدريد وفرض النادي الملكي الحظر على كافة لاعبي ومركز التدريب.

وأشارت الرابطة إلى أن الجولتين المقبلتين المقرر إقامتهما دون جماهير لن يقاما في موعدهما سواء بجماهير أو دون، ولم تحدد الرابطة موعدا لإقامة هاتين الجولتين المؤجلتين ولم توضح كذلك ما إذا كانت كافة المباريات بعد الجولتين المقبلتين سيتم إقامتها أم تأجيلها أيضا.

In the coming days, the players will follow a personalized and specific physical workout plan from their homes, supervised by the team’s trainers. pic.twitter.com/cjJ5ctgUYu — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020

The decision was made after a meeting held this morning by the team with @jmbartomeu, Dr. Jaume Padrós, the president of the Barcelona Medical Association and the head of occupational healthcare at the Club, and Dr. Antoni Trilla, the Head of Epidemiology at Hospital Clínic. pic.twitter.com/aDpsaBy8Fp — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020