 نادي برشلونة يجمد أنشطة كرة القدم بسبب فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

نادي برشلونة يجمد أنشطة كرة القدم بسبب فيروس كورونا

نادي برشلونة يجمد أنشطة كرة القدم بسبب فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في بيان رسمي: ”في مواجهة الوضع الصحي، وبحسب توصيات الكادر الطبي للنادي، تقرر وقف نشاط فريق كرة القدم حتى صدور أمر جديد“.

وجاء بيان برشلونة، بعد وقت قليل من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث كان لاعبو برشلونة يستعدون لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16.

وأعلن برشلونة أن كل اللاعبين سيواصلون التدريب في منازلهم من خلال برنامج عمل خاص وفردي.

وأمس الخميس أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق كافة مباريات الدوري بكافة درجاته، بعد وجود حالة إيجابية بين صفوف لاعبي كرة السلة في ريال مدريد وفرض النادي الملكي الحظر على كافة لاعبي ومركز التدريب.

وأشارت الرابطة إلى أن الجولتين المقبلتين المقرر إقامتهما دون جماهير لن يقاما في موعدهما سواء بجماهير أو دون، ولم تحدد الرابطة موعدا لإقامة هاتين الجولتين المؤجلتين ولم توضح كذلك ما إذا كانت كافة المباريات بعد الجولتين المقبلتين سيتم إقامتها أم تأجيلها أيضا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار برشلونة
أخبار نادي برشلونة
الدوري الإسباني
الرياضة
برشلونة
تاغ
تفشي كورونا
رياضة
فيروس كورونا
كرة القدم
كورونا
مختارات
نادي برشلونة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث