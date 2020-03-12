فريق ووهان زال الصيني يغادر إسبانيا خوفا من كورونا

سيغادر فريق ووهان زال الصيني لكرة القدم، القادم من بؤرة فيروس كورونا، معسكره التدريبي في جنوب إسبانيا عائدا لبلاده إذ قال مدربه إن الفريق في خطر أكبر ببقائه في أوروبا مقارنة بالعودة للصين.

وقال خوسيه جونزاليس مدرب ووهان لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) اليوم الخميس ”المشكلة الآن هنا. في الصين تم القضاء عليها عمليا“.

وسافر الفريق إلى قادش في منطقة أندلسية لخوض معسكر قبل بداية الموسم في 29 يناير كانون الثاني الماضي وظل هناك بعد انتشار فيروس كورونا في الصين وتأجيل الدوري الممتاز هناك.

وتوفى أحد أقارب اللاعبين بالفيروس الذي أودى بحياة 3169 شخصا في الصين وأكثر من 4600 حول العالم.

وسُجلت نحو ثلثي الحالات المصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي وسط الصين وعاصمتها مدينة ووهان لكن عدد الحالات في الصين انخفض مؤخرا.

وفي الوقت ذاته ارتفعت عدد الإصابات في أوروبا وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في القارة بعد إيطاليا حيث ارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 84 اليوم الخميس.