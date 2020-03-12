كشف موقف لوكا يوفيتش من البقاء مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الإسباني بشأن مستقبله مع النادي الملكي، في ظل عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان.

واستبعد زيدان يوفيتش من قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو في الأول من مارس، ثم أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وغالبا ما يعتمد زيدان على يوفيتش كلاعب بديل.

وقال موقع ”le10sport“ إن لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 22 عاما، مصمم على إقناع زيدان بقدراته، والحصول على الفرصة بشكل كامل لقيادة ريال مدريد.

وانتقل يوفيتش لريال مدريد الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 60 مليون يورو.

وشارك يوفيتش في 24 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 770 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع هدفين، علما أن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2025.

يشار إلى أن يوفيتش سجل 27 هدفا وصنع 7 في 48 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي.

ويملك ريال مدريد 56 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين عن برشلونة المتصدر.