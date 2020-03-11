قرار مرتقب بإيقاف الدوري الإسباني ‎

كشفت تقارير إعلامية، أن اجتماعا سيُعقد غدا الخميس، بين رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيحسم مصير مباريات الدوري ”الليغا“ بشكل نهائي، في ظل حالة القلق التي تعيشها الدول الأوروبية من تفشي فيروس ”كورونا“ المطور.

وكانت السلطات الرياضية الإسبانية قد اتخذت قرارا رسميا اليوم الأربعاء، تضمن تعليق جميع المسابقات الكروية للدرجات غير الاحترافية في إسبانيا، باستثناء دوري الدرجة الأولى والثانية.

إلا أن البرنامج الرياضي الشهير El Larguero الذي يذاع على راديو ”كادينا سيرا“، إضافة إلى صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أكدا في نبأ عاجل منذ قليل أن رابطة الدوري الإسباني، الليغا، وافقت على عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسؤولي الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم RSFF، لمناقشة تأجيل مسابقتي الدوري للدرجة الأولى والثانية لمدة أسبوعين على الأقل، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المطور في أوروبا بشكل عام، وإسبانيا بشكل خاص.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، سيناقش خلال الاجتماع احتمالين لا ثالث لهما، وهما استمرار مباريات الليغا دون حضور جماهيري، وخلف الأبواب المغلقة، أو تعليق المسابقة تماما لمدة أسبوعين، كما حدث بالنسبة للدرجات غير الاحترافية في إسبانيا.

ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة على صناعة القرار في إسبانيا قولها: ”الدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى على حافة الإيقاف لمدة أسبوعين، في ظل الضغوط التي تتعرض لها رابطة الليغا من الاتحاد الإسباني لإيقاف المسابقة، في ظل المخاوف المرتفعة من فيروس كورونا المطور“.

وكانت إيطاليا قد قررت تعليق جميع الفعاليات الرياضية حتى يوم الثالث من أبريل المقبل، على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“، وتم إيقاف الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، حتى ذلك الحين.