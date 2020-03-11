كواليس جديدة في أزمة ميسي وأبيدال.. مواجهة مباشرة كادت تتطور إلى الأسوأ

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة في الأزمة التي اشتعلت أخيرا في نادي برشلونة الإسباني، بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدير الرياضي للنادي الكتالوني إيريك أبيدال.

واندلعت الأزمة بعد التصريحات التي أدلى بها أبيدال، ووجه فيها اتهامات مباشرة لبعض لاعبي برشلونة بأنهم كانوا أحد الأسباب الرئيسة لإقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي من منصبه، في الوقت الذي لم يلتزم فيه ميسي الصمت إزاء تلك الاتهامات، وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، إن الإدارة في برشلونة يجب أن تتحمل مسئولية قراراتها، وألا تلقي بالاتهامات على اللاعبين دون دليل واضح.

وتدخل رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في الأزمة بين ميسي وأبيدال، من أجل الصلح بين الطرفين، ولكن هذا لم يمنع وجود مواجهة مباشرة بين الطرفين، كادت تتفاقم بشدة.

ووفقا لموقع elconfidencial الإسباني، فإن أبيدال حرص على التوجه إلى ملعب ”تيتو فيلانوفا“ الذي تقام عليه تدريبات برشلونة، في اليوم التالي للحرب الكلامية التي نشبت بينه وبين ميسي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن ميسي شاهد أبيدال وهو يراقب المران من خلف الأسوار، فترك التدريبات وسارع إلى النجم الفرنسي الأسبق لبرشلونة، وتحدث معه مباشرة.

وتابع: ”كان ميسي غاضبا للغاية، وظهر هذا بوضوح على الطريقة التي تحدث بها مع أبيدال، وصوته كان عاليا وبنبرة حادة ما دفع لاعبي برشلونة إلى الذهاب إلى ميسي ومحاولة تهدئته، حتى لا تتطور الأمور إلى الأسوأ“.

وأضاف التقرير: ”توقف المران تماما، قبل أن يتدخل مدرب برشلونة كيكي سيتين، ويتم استئناف التدريبات بعد الفصل بين ميسي وأبيدال، من حظ إدارة برشلونة أن الوضع لم يتفاقم في المواجهة المباشرة بين الطرفين، ولكن الموقف كشف وجود فجوة كبيرة بين اللاعبين وإدارة البلوغرانا“.

وكانت تقارير أشارت إلى أن بارتوميو عارض فكرة إقالة أبيدال على خلفية تصريحاته ضد اللاعبين، وقرر استمراره في منصبه كي لا تتعرض إدارة النادي إلى هزّة قوية، على أن يتم تأجيل حسم مصير المدير الرياضي إلى نهاية الموسم.

وأعرب ميسي في تصريحات سابقة عن عدم رضاه على سياسة التعاقدات في برشلونة، وأكد أن الفريق الحالي ليس قادرا على التتويج بدوري أبطال أوروبا.