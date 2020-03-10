ريال سوسيداد يتقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إيبار

صعد ريال سوسيداد إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مستضيفه إيبار، اليوم الثلاثاء، في أول مواجهة تقام دون جماهير في إسبانيا ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبناء على قرار مجلس الرياضة في إسبانيا في وقت سابق اليوم، قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنه سيتم إقامة الجولتين المقبلتين من المباريات في ملاعب فارغة اعتبارا من قمة الباسك اليوم الثلاثاء.

وكانت هذه المباراة مقررة في بادئ الأمر في فبراير شباط لكنها تأجلت بسبب سوء نوعية الهواء في المنطقة إثر اندلاع حرائق في موقع مدافن نفايات. ‭ ‬

وخيم الصمت المطبق على المباراة باستثناء أصوات اللاعبين وصيحات المدربين.

وسجل ميكل أويارزابال هدفه الثامن هذا الموسم من ركلة جزاء بعد 16 دقيقة ليضع ريال سوسيداد في المقدمة.

ولاحت فرصة لفابيان أوريانا للتعادل من ركلة جزاء أخرى في الطرف المقابل من الملعب بعد أن لمس إيغور زوبلديا الكرة في المنطقة لكن اليكس ريميرو حارس سوسيداد أنقذ تسديدته.

وأضاف ويليان جوزيه الهدف الثاني بعد 75 دقيقة بعد عمل رائع من الجناح بورتو ليحسم فوز الفريق الزائر ويرتقي ريال سوسيداد فوق خيتافي وأتليتكو مدريد برصيد 46 نقطة من 27 مباراة.

وافتقد إيبار، صاحب المركز الـ16 والذي يبتعد بنقطتين عن منطقة الهبوط، جماهيره وقلص الفارق في الدقائق الأخيرة بعد أن لمس خوسيبا زالدوا الكرة في المنطقة ليسدد تشارلز دياز بنجاح ركلة الجزاء الثالثة في اللقاء.