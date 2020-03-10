بارتوميو يتحدث عن تجديد عقد ميسي وموقف نيمار وخسائر لعب مباراة نابولي دون جمهور

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن تأثير إقامة مباراة فريقه ضد نابولي، في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون حضور الجماهير؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تطرق للحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي واستمراره مع الفريق حتى الاعتزال.

وقال بارتوميو في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“، يوم الثلاثاء: ”الصحة أوصت بـاللعب خلف أبواب مغلقة، إنه وضع استثنائي ويجب أن يكون نادي برشلونة مسؤولا.. الخسائر الاقتصادية ثانوية، في مباراة نابولي سنخسر حوالي 6 ملايين يورو، وفريق نابولي سوف يصل إلى برشلونة دون أي مشاكل“.

وأعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم 18 مارس آذار الجاري، ستقام دون مشجعين؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتلانتا، اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير. وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

وعن فريقه والأرجنتيني ليونيل ميسي وأزمة تجديد عقده، أشار: ”مع ميسي نريد الفوز بجميع الألقاب المُمكنة، الآن لدينا كيكي سيتين ونحن نحب أسلوبه.. لدينا فرصة للتحسن وأنا متفائل للغاية“.

وتابع: ”ميسي أفضل لاعب في العالم وأعتقد بأنه سوف يعتزل في برشلونة، لا أعتقد هنالك شيء يجب إيضاحه“.

وأشار: ”لقد دخلت النادي في 2003، ومنذ ذلك الوقت فزنا بالعديد من الألقاب.. نحن نمر في مرحلة انتقالية ولدينا لاعبون فازوا بكل الألقاب، ومع ذلك يقدموا أداء جيدا.. عدة أندية عندما يتغير جيلها لا ينافسون في البطولات على عكسنا“.

وعن تواجد فريقه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، في ظل ملاحقة ريال مدريد بفارق بسيط، قال: ”أريد أن أذكركم في العام الماضي حسمنا الدوري بفارق كبير عن المركز الثاني، وكنا على بعد هدف واحد من نهائي الأبطال، وأعتقد أننا تغلبنا على ليفربول بالذهاب.. لاعبونا محترفون للغاية ويعرفون أن كرة القدم عبارة عن فوز وخسارة.. هنالك خسائر يجب أن تتعلم منها“.

فالفيردي

وعن إقالة المدرب السابق فالفيردي، أوضح: هناك وقت يكون فيها إرهاق، وكان علينا أن نعطي الفريق ديناميكية جديدة.. لقد تحدثنا مع الفنيين ثم أتينا بمدرب يتمتع بحماس كبير، وقلتها وأعيدها من جديد، اللاعبون لا يفرضون القرارات.. نعم أستشيرهم في بعض الأوقات لأن هذا واجبي كرئيس.. لا يمكنك أن تجعل الجميع سعيدا بقرارات النادي، عليك أن تبحث عن الأفضل، كل شيء سوف يتحسن“.

نيمار

وبسؤاله عن إمكانية عودة نيمار في الميركاتو الصيفي، أكد: ”يلعب نيمار في باريس سان جيرمان، وفي الوقت الحالي لا يوجد شيء مخطط له، لم يقل الفنيون أي شيء“.

واستطرد: ”رحيل نيمار غير خطة الفريق في التعاقد مع لاعبين، كان علينا إيجاد لاعب بسرعة ولم يتردد الفنيون في التوقيع مع ديمبلي.. كان إنييستا قد أعلن مغادرته وكان علينا التوقيع مع لاعب وسط أيضا“.