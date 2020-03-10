صدمة جديدة لزيدان قبل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

قالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية، إن ريال مدريد تعرض لضربتين موجعتين بإصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا والظهير الأيسر مارسيلو وغيابهما عن مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد حامل الرقم القياسي في الفوز بدوري الأبطال برصيد 13 لقبا يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد لتعويض خسارته بهدفين مقابل هدف أمام سيتي في سانتياغو برنابيو في الذهاب.

وتم تشخيص إصابة اللاعبين كإصابة عضلية ستمنعهما من اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ريال مدريد في موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء، إن إصابة مارسيلو عبارة عن ”إصابة عضلية في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى“.

وأضاف النادي الملكي في بيان مماثل بشأن إصابة الحارس البلجيكي ”أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة الضامة اليسرى. وسيتم تقييم تطور حالته“.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأكثر من هدفين في مانشستر حتى يتأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأبرز للأندية.