رسميًا.. إقامة الجولتين المقبلتين من الدوري الإسباني دون جماهير

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه تم إبلاغ رابطة دوري الدرجة الأولى والثانية بإقامة الجولتين المقبلتين دون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن الجولتين 28 و29 في دوري الدرجة الأولى و32 و33 في الثانية دون جماهير بناء على قرار حكومي سيتخذ صفة الرسمية بعد اجتماع مجلس الوزراء.

ويبدو أن ريال مدريد وأوفيدو الأكثر تضررا من مثل هذا القرار لأن مباراة الريال أمام إيبار يوم الجمعة المقبل ثم ضد فالنسيا يوم السبت 21 مارس/آذار الحالي على ملعبه في سانتياغو برنابيو.

ينطبق الشيء نفسه على أوفيدو في الدرجة الثانية، حيث سيخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه دون جماهير أمام بونفيرادينا وديبورتيفو.

في المقابل ستتأثر بعض الأندية بخوض مباراة واحدة على ملعبها والأخرى خارجه خلال الجولتين المقبلتين سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.

وفي دوري الأبطال تقرر رسميا خوض باريس سان جيرمان وضيفه بروسيا دورتموند إياب دور الستة عشر دون جماهير، وكذلك برشلونة ونابولي في كامب نو، بينما سيواجه ولفرهامبتون الإنجليزي فريق أولمبياكوس في اليونان خلف أبواب مغلقة.